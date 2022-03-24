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Ракурс
ВДК ""Новочеркасск". Фото: investigator.org.ua

Взрывы в порту Бердянска — повреждены еще три российских корабля (ВИДЕО)

24 мар 2022, 11:01
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Атака українських сил на російські кораблі в порту тимчасово захопленого Бердянська була успішною.

ЗСУ знищили й затопили не лише великий десантний корабель «Орськ», але й пошкодили ще три кораблі російського флоту. Таким чином кількість уражених кораблів складає чотири. Про це 24 березня повідомляється у Telegram-каналі Збройних сил України.

Зазначається, що внаслідок успішних дій сил оборони виникла пожежа на великому десантному кораблі «Саратов». Пошкоджень та втрат серед екіпажів — 11 поранених та троє загиблих зазнали великі десантні кораблі «Куніков» та «Новочеркаськ». Всі вони рятуються втечею.



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Нагадаємо, 24 березня у порту Бердянська українські військові знищили великий десантний корабель чорноморського флоту російської федерації «Орськ».

Источник: Ракурс


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