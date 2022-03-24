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Ракурс
Польша заблокировала счета посольства россии, фото: UA Reporter

Рашисты заявили о блокировании счетов их посольства в Польше

24 мар 2022, 13:48
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Посол росії в Польщі стверджує, що польська влада наприкінці лютого заблокувала банківські рахунки російського посольства через ймовірність використання їх для фінансування тероризму.

Про це Андрєєв заявив в ефірі одного з російських телеканалів.



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Рахунки були заблоковані за рішенням спочатку Мінфіну, а потім рішенням польського прокурора на тій підставі, що кошти з цих наших рахунків нібито можуть використовуватися для відмивання незаконно отриманих коштів або для фінансування тероризму, — заявив Андрєєв.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Польща видворить 45 російських дипломатів, яких підозрюють у шпигунстві.


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