Рашисти заявили про блокування рахунків їхнього посольства в Польщі

Польща заблокувала рахунки посольства рф, фото: UA Reporter

https://racurs.ua/ua/n168792-rashysty-zayavyly-pro-blokuvannya-rahunkiv-yihnogo-posolstva-v-polschi.html

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Посол росії в Польщі стверджує, що польська влада наприкінці лютого заблокувала банківські рахунки російського посольства через ймовірність використання їх для фінансування тероризму.

Про це Андрєєв заявив в ефірі одного з російських телеканалів.

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Рахунки були заблоковані за рішенням спочатку Мінфіну, а потім рішенням польського прокурора на тій підставі, що кошти з цих наших рахунків нібито можуть використовуватися для відмивання незаконно отриманих коштів або для фінансування тероризму, — заявив Андрєєв.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Польща видворить 45 російських дипломатів, яких підозрюють у шпигунстві.