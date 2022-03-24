Місто Славутич. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n168791-rashysty-namagautsya-vzyaty-shturmom-misto-slavutych-na-kyyivschyni-jurnalist.html

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Фашисти з російської федерації не покидають спроб просунутися вглиб України, хоч і щодня зазнають колосальних втрат.

Окупанти у четвер, 24 березня, намагаються взяти штурмом місто Славутич Київської області. Загарбники відкрили вогонь по блокпостах міста. Про це 24 березня повідомив журналіст Андрій Цаплієнко у своєму Telegram-каналі.

Зараз оголошено чергову загрозу артилерійського обстрілу, — йдеться в повідомленні.

Напередодні окупанти обстріляли блокпост біля Славутича. Міський голова Юрій Фомічов повідомив, що виїзд із міста неможливий.

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Як відомо, Славутич — місто на Київщині з населенням близько 25 тис. осіб. Він був закладений 1986 року для евакуйованих з Чорнобильської зони відчуження працівників ЧАЕС.

Нагадаємо, 23 березня Збройні сили України взяли в кільце Ірпінь, Бучу та Гостомель. На Житомирській трасі точаться бої, багато сіл все ще перебувають в окупації військових злочинців фашистської російської федерації.