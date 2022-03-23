ЗСУ взяли в кільце Ірпінь, Бучу і Гостомель

https://racurs.ua/ua/n168747-zsu-vzyaly-v-kilce-irpin-buchu-i-gostomel.html

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Збройні сили України взяли в кільце Ірпінь, Бучу та Гостомель. Про це 23 березня заявила Бучанська міська рада. На Житомирській трасі точаться бої, багато сіл все ще перебувають в окупації військових злочинців фашистської рф.

Макарівська, Бучанська, Ірпінська, Дмирівська громади залишаються під постійним обстрілом ворога, в Дмитрівській — пересування ворога, обстріли навколишніх сіл. Вночі обстріляли Шпитьки, що спричинило пожежі, — зазначили у міськраді.

У місцевих мешканців не залишається продуктів, медикаментів, гігієнічних товарів, дитячого харчування. Зокрема, проблемна ситуація спостерігається у населених пунктах Клавдієво-Тарасове, Северинівка, Березівка, Миколаївка.

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Села Загальці, Галинка, Качали, Стара Буда, Мирча, Тальське Бородянської громади окуповані. Без зв’язку. Окупанти вдираються у хати, шукають їжу та алкоголь, — вказали чиновники.

Військові злочинці рф вбивають собак, худобу ріжуть на м’ясо, окопуються. Серед місцевого населення спостерігається великий запит на евакуацію.