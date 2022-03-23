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Ракурс
Польща видворить 45 дипломатів рф через шпигунство

Польща видворить 45 дипломатів рф через шпигунство

23 бер 2022, 15:48
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Польща видворить 45 дипломатів фашистської росії, яких підозрюють у шпигунстві. Посол рф у Польщі Сергєй Андрєєв вже отримав ноту від польського Міністерства закордонних справ.

Варшава оголосила персонами нон-грата понад 40 російських дипломатів та представників торговельної місії рф у Польщі. Усі вони повинні будуть покинути країну впродовж п’яти днів.

Я отримав ноту МЗС про видалення 45 наших працівників посольства і торговельної місії, — заявив посол фашистської росії.



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З його слів, польська сторона обґрунтувала це рішення діяльністю дипломатів, що суперечить Віденській конвенції про дипломатичні зносини.

Андрєєв погрожує дзеркальними кроками щодо польських дипломатів в рф.

Джерело: Ракурс


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