Нового министра агрополитики назначила Рада

Николай Сольский, фото: «Агрополит»

https://racurs.ua/n168800-novogo-ministra-agropolitiki-naznachila-rada.html

Ракурс

Верховна Рада підтримала відставку Романа Лещенка з посади міністра агрополітики та призначила його наступником Миколу Сольського

Верховна Рада сьогодні, 24 березня, на закритому засіданні призначила нового міністра аграрної політики та промисловості.

Ним став 125-й номер виборчого списку «Слуги народу» Микола Сольський. Про це повідомляє «Радіо Свобода».

Зазначається, що за призначення Сольського міністром проголосували 294 народні депутати.

У парламенті Сольський очолював комітет з питань аграрної та земельної політики. Він має юридичну освіту, обіймав посаду генерального директора ТОВ «Юридична фірма «Сольський, Процик та партнери». Також Сольський вважається співзасновником групи компаній «Український аграрний холдинг», земельний банк яких налічує 51 тис. га землі.

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Попередником Сольського на міністерській посаді був Роман Лещенко, прохання якого про відставку сьогодні задовольнила Рада.

Джерело: «Радіо Свобода»