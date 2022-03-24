Совместный парад немецких и советских войск в Бресте

https://racurs.ua/n168812-rossiya-gotovitsya-k-napadeniu-na-polshu-posol-ukrainy-v-varshave-video.html

Ракурс

Росія може завдати удару і по Польщі.

Про такі наміри держави-агресора заявив посол України в Польщі Андрій Дещиця у відеоінтерв’ю «Європейській правді».

Росія готується до того, щоб напасти на Польщу. Цю інформацію, напевно, мають дипломатичні установи, в тому числі і Посольство Росії у Варшаві. І вони замітають сліди, — каже Дещиця.

За його словами, зараз Росія намагається створити привід для нападу.

Для того, щоб увійти в Польщу, яка є членом ЄС та НАТО, необхідно підготуватися набагато серйозніше підготуватися. Росії потрібно мати серйозні аргументи, чому вона власне має намір втрутитися у внутрішнє життя Польщі й атакувати Польщу, — вважає посол.



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Цього тижня над будинком посольства рф у Варшаві два дні поспіль бачили чорний дим. У зв’язку з цим ЗМІ пригадали, що в консульських установах росії напередодні вторгнення в Україну також щось палили.

Військові експерти припускають, що погрози москви у бік Варшави викликані намірами введення миротворчих сил Польщі до України, а також масштабною військовою та гуманітарною допомогою, яку ця країна надає Києву.