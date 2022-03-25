Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
Около 20 тыс. мертвых рашистов насчитал Аваков
Около 20 тыс. мертвых рашистов насчитал Аваковhttps://racurs.ua/n168844-okolo-20-tys-dohlyh-orkov-naschital-avakov.htmlРакурс
Война в Украине, которую начали российские оккупанты, продолжается. Экс-министр внутренних дел Украины Арсен Аваков поделился приятной новостью о потерях оккупантов.
Инсайд-выдержка с внутренней сводки в рф на утро 25 марта: безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС РФ- 15 тыс. 7 человек. ЧВК — 4 тыс. 862 погибший, — написал он на своей странице в Facebook..
Таким образом, суммарные потери живой силы личного состава ВС РФ и российских ЧВК составляют 19 тыс. 869 человек.