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Ракурс
Около 20 тыс. мертвых рашистов насчитал Аваков

Около 20 тыс. мертвых рашистов насчитал Аваков

25 мар 2022, 14:09
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Война в Украине, которую начали российские оккупанты, продолжается. Экс-министр внутренних дел Украины Арсен Аваков поделился приятной новостью о потерях оккупантов.

Инсайд-выдержка с внутренней сводки в рф на утро 25 марта: безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС РФ- 15 тыс. 7 человек. ЧВК — 4 тыс. 862 погибший, — написал он на своей странице в Facebook.



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Таким образом, суммарные потери живой силы личного состава ВС РФ и российских ЧВК составляют 19 тыс. 869 человек.

Источник: Ракурс


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