Около 20 тыс. мертвых рашистов насчитал Аваков

Война в Украине, которую начали российские оккупанты, продолжается. Экс-министр внутренних дел Украины Арсен Аваков поделился приятной новостью о потерях оккупантов.

Инсайд-выдержка с внутренней сводки в рф на утро 25 марта: безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС РФ- 15 тыс. 7 человек. ЧВК — 4 тыс. 862 погибший, — написал он на своей странице в Facebook.

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