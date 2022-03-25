Майже 20 тис. мертвих рашистів нарахував Аваков

Війна в Україні, яку розпочали російські окупанти, триває. Екс-міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков поділився приємною новиною щодо втрат окупантів.

Інсайд-витримка з внутрішнього зведення в Росії на ранок 25 березня: безповоротні військово-оперативні втрати живої сили особового складу ЗС РФ — 15 тис. 7 осіб. ПВК — 4 тис. 862 загиблий, — написав він на своїй сторінці у Facebook.

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