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Ракурс
Майже 20 тис. мертвих рашистів нарахував Аваков

Майже 20 тис. мертвих рашистів нарахував Аваков

25 бер 2022, 14:09
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Війна в Україні, яку розпочали російські окупанти, триває. Екс-міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков поділився приємною новиною щодо втрат окупантів.

Інсайд-витримка з внутрішнього зведення в Росії на ранок 25 березня: безповоротні військово-оперативні втрати живої сили особового складу ЗС РФ — 15 тис. 7 осіб. ПВК — 4 тис. 862 загиблий, — написав він на своїй сторінці у Facebook.



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Таким чином, сумарні втрати живої сили особового складу ЗС РФ та російських ПВК становлять 19 тис. 869 осіб.

Джерело: Ракурс


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