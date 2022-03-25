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Ракурс
Генштаб ЗСУ каже про високу ймовірність залучення армії білорусі до війни

Генштаб ЗСУ каже про високу ймовірність залучення армії білорусі до війни

25 бер 2022, 13:54
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Генштаб Збройних сил України оприлюднив оперативну інформацію щодо перебігу 30-го дня війни фашистської рф проти нашої держави станом на 12.00. Зокрема, захисники України високо оцінили ймовірність залучення збройних сил білорусі до агресії проти України.

Окрім цього, у Генштабі ЗСУ вказали, що:

  • силам рф не вдалося досягти основних цілей — заблокувати Київ і вийти на адмінкордони Донецької та Луганської областей;

  • у напрямку Броварів фашисти рф перейшли до оборони та намагаються закріпитися на зайнятих позиціях;

  • частково рашистам вдалося створити сухопутний коридор між тимчасово окупованим Кримом і частиною Донецької області.

  • у районі Чорнобиля росіяни розгорнули тиловий район (польовий табір) угруповання військ східного військового округу;

  • воєнні злочинці рф обстрілюють позиції ЗСУ в районах населених пунктів Нова Буда, Наливайківка, Озерщина;

  • окупанти формують і відправляють до білорусі зведені підрозділи зі складу 37 омсбр (Кяхта), 5 отбр (Улан-Уде) 36 армії, 38 омсбр (Єкатеринославка) 35 армії, 40 окремої бригади морської піхоти (Петропавловськ-Камчатський) тихоокеанського флоту збройних сил рф;

  • на Волинському напрямку існує висока ймовірність залучення збройних сил білорусі;

  • на Сіверському напрямку окупанти намагаються заблокувати Чернігів і знизити спротив місцевого населення;

  • на підступах до Сум і Харкова росіяни застосовують авіацію та артилерію для знищення житлових кварталів міст;

  • у районі міста Ізюм сили рф намагалися прорвати оборону українських військ з півдня — у районі Кам’янки, їх зупинили в районі Тихоцького. Сили ЗСУ знищують ворога.

  • на Таврійському напрямку путінські солдати ізолювали залізничну станцію Херсон;



    .

Окрім цього, росія нарощує корабельний склад флоту в акваторії Азовського моря. Керченською протокою у північному напрямку пройшов малий тральщик «Валентин Пикуль», ракетний катер «Набережные Челны» і два десантні катери.

Джерело: Ракурс


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