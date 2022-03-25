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Ракурс
Вірменія просить «миротворців РФ» допомогти у Нагірному Карабаху

Вірменія просить «миротворців РФ» допомогти у Нагірному Карабаху

25 бер 2022, 13:15
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Вірменія звинувачує Азербайджан у наступі в Карабаху й просить «допомоги» в російської федерації.

Азербайджан продовжує вторгнення в зоні відповідальності миротворчого контингенту Російської Федерації, що розпочалося 24 березня в районі села Парух Аскеранського району. Азербайджанські підрозділи, що вторглися, минулої ночі відкрили вогонь у напрямку постів Армії оборони. Ситуація у Нагірному Карабаху залишається напруженою, — йдеться у заяві МЗС Вірменії.

У зв’язку з цим Вірменія очікує, що «миротворчі сили Російської Федерації виконають заходи щодо забезпечення негайного виведення підрозділів азербайджанських збройних сил».

У невизнаній Нагірно-Карабаській республіці заявили, що після взяття села Парух азербайджанські підрозділи в ніч на 25 березня відкрили вогонь по підрозділах Армії оборони, застосовуючи як різнокаліберну стрілецьку зброю, так і ударний БПЛА, повідомляє вірменська служба «Радіо Свободи».

За даними невизнаної республіки, в результаті нібито загинули щонайменше п’ять азербайджанських військовослужбовців, а з вірменського боку один поранений.

У міністерстві оборони Азербайджану заперечили загострення ситуації «на території Азербайджану, де тимчасово дислокується російський миротворчий контингент».



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Вірменські джерела навмисно спотворюють та нагнітають обстановку. Вірменія хоче створити атмосферу паніки, ввести громадськість в оману і направити в неправильне русло. Жодних причин для занепокоєння та хвилювання немає, — заявили у азербайджанському Міноборони.

Джерело: Ракурс


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