Армения просит у «миротворцев РФ» помощи в Нагорном Карабахе

https://racurs.ua/n168842-armeniya-prosit-mirotvorcev-rf-pomoschi-v-nagornom-karabahe.html

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Вірменія звинувачує Азербайджан у наступі в Карабаху й просить «допомоги» в російської федерації.

Азербайджан продовжує вторгнення в зоні відповідальності миротворчого контингенту Російської Федерації, що розпочалося 24 березня в районі села Парух Аскеранського району. Азербайджанські підрозділи, що вторглися, минулої ночі відкрили вогонь у напрямку постів Армії оборони. Ситуація у Нагірному Карабаху залишається напруженою, — йдеться у заяві МЗС Вірменії.

У зв’язку з цим Вірменія очікує, що «миротворчі сили Російської Федерації виконають заходи щодо забезпечення негайного виведення підрозділів азербайджанських збройних сил».

У невизнаній Нагірно-Карабаській республіці заявили, що після взяття села Парух азербайджанські підрозділи в ніч на 25 березня відкрили вогонь по підрозділах Армії оборони, застосовуючи як різнокаліберну стрілецьку зброю, так і ударний БПЛА, повідомляє вірменська служба «Радіо Свободи».

За даними невизнаної республіки, в результаті нібито загинули щонайменше п’ять азербайджанських військовослужбовців, а з вірменського боку один поранений.

У міністерстві оборони Азербайджану заперечили загострення ситуації «на території Азербайджану, де тимчасово дислокується російський миротворчий контингент».

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