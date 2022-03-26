Украшает украинские поля - Воздушные силы показали очередной сбитый российский самолет (ВИДЕО)

https://racurs.ua/n168870-ukrashaet-ukrainskie-polya-vozdushnye-sily-pokazali-ocherednoy-sbityy-rossiyskiy-samolet-video.html

Ракурс

Сили протиповітряної оборони Командування Повітряних сил ЗСУ знищили черговий літак російських окупантів.

На Фейсбук-сторінці української ППО опублікували відео з підтвердженням знищення літака Військово-космічних сил росії.

Він «прикрашає" українські поля, — прокоментували ролик українські Повітряні сили.

.

Нагадаємо, що 25 березня окупанти завдали ракетного удару по офісу Командування Повітряних Сил ЗС України у Вінниці. Рашисти випустили шість крилатих ракет. Частину із них збила протиповітряна оборона. Решта — влучили у декілька споруд, завдавши суттєвих руйнувань інфраструктурі.

25 березня ЗСУ знищили три російські літаки, три БПЛА і, щонайменше, п’ять ракет.