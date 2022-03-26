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Ракурс
Прикрашає українські поля - Повітряні сили показали черговий збитий російський літак

Прикрашає українські поля — Повітряні сили показали черговий збитий російський літак (ВІДЕО)

26 бер 2022, 09:33
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Сили протиповітряної оборони Командування Повітряних сил ЗСУ знищили черговий літак російських окупантів.

На Фейсбук-сторінці української ППО опублікували відео з підтвердженням знищення літака Військово-космічних сил росії.

Він «прикрашає" українські поля, — прокоментували ролик українські Повітряні сили.



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Нагадаємо, що 25 березня окупанти завдали ракетного удару по офісу Командування Повітряних Сил ЗС України у Вінниці. Рашисти випустили шість крилатих ракет. Частину із них збила протиповітряна оборона. Решта — влучили у декілька споруд, завдавши суттєвих руйнувань інфраструктурі.

25 березня ЗСУ знищили три російські літаки, три БПЛА і, щонайменше, п’ять ракет.

Джерело: Ракурс


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