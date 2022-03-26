У Сєвєродонецьку рашисти прицільно б’ють по продуктових складах

https://racurs.ua/ua/n168869-u-sievierodonecku-rashysty-prycilno-b-ut-po-produktovyh-skladah.html

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Росіяни прицільно б’ють по продуктових складах в Сєвєродонецьку. Вони знають їхні координати, але необізнані, наповнені вони чи ні.

Голова Луганської військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив про декілька прицільних влучань ворога по продовольчих складах у Сєвєродонецьку цього тижня. Чергове сталося увечері 25 березня.

На щастя, ніхто не постраждав. Упевнений, без корегувальника вогню не обійшлося. Ще одна ознака «руського миру» — залишити мирних жителів без їжі. Це вони називають «спецоперацією». Ми розвозимо харчі та все необхідне по підвалах та бомбосховищах, щоденно евакуюємо людей до безпечних регіонів країни, відновлюємо комунікації, наскільки це можливо, — напсиав Гайдай у своїх соцмережах.

Підвозити їжу допомагають патрульні поліцейські та рятувальники. Бійці ДСНС доставили десятки тонн води до Лисичанська та Золотого, їм вдалося навіть заживити одну із насосних станцій в Рубіжному та частково подати воду у місто.

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Гайдай запевнив, що гуманітарної катастрофи на Луганщині не буде.

Удари по інфраструктурі — «візитівка» рашистів. Раніше мер Маріуполя розповідав про те, що окупанти умисно били по вхідних кабелях у це приазовське місто, а згодом залишили місто і без водопостачання.