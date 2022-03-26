Як Європа злазить з кремлівської газової голки, фото - Главком

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Ракурс

Європейський Союз вирішив спробувати скоротити споживання російського газу на 2/3 у 2022 році, знаходячи газ в інших місцях і стимулюючи використання відновлювальних джерел енергії.

Блогер Агія Загребельська зібрала за допомогою повідомлень Reuters на своїй сторінці у Фейсбук усі факти про наміри Європи злізти з кремлівської газової голки.

Європа прокидається

Між 27 країнами-членами ЄК досягнута домовленість щодо плану спільних закупівель газу для зниження цін. Європейська комісія заявила, що готова вести переговори щодо об'єднання попиту та пошуку газу до наступної зими, дотримуючись аналогічної моделі, за якою блок купував вакцини проти COVID-19 від імені держав-членів.

Ми бачили, як деякі країни йдуть назустріч іншим країнам, щоб укласти свої власні контракти. Це, і я сказав колегам, це не найкращий спосіб, оскільки ми підвищуємо ціни, — сказав президент Франції Еммануель Макрон.

Німеччина, Угорщина та Австрія були одними з найбільш стриманих щодо введення заборони на російську нафту та газ.

Нижня палата Бундестагу 25 березня хвалила закон, який вимагає заповнення приватних сховищ газу в Німеччині на початку наступної зими. Закон вимагає, щоб об'єкти були заповнені на 65% до 1 серпня, на 80% - до жовтня, коли почнеться опалювальний і газовий сезон для комунальників і торговців, і на 90% - до листопада.

Торговий центр газового ринку Німеччини Trading Hub Europe (THE), який знаходиться під наглядом енергетичного регулятора країни, відповідатиме за забезпечення дотримання порогових значень шляхом проведення тендерів для трейдерів. Закон дозволяє THE закуповувати газ на тендерах за рахунок державних коштів у разі надзвичайної ситуації.

За чотири тижні після вторгнення Німеччина скоротила імпорт газу з Росії з 55% до 40%, заявив у п’ятницю міністр економіки Роберт Хабек. У Німеччині третина сховищ газу належить російському «Газпрому», чиї об'єкти в Німеччині мали нижчий рівень зберігання газу цієї зими, ніж ті, що експлуатуються іншими компаніями.

Якщо існує ризик дефіциту, закон дозволяє національному енергетичному центру використовувати для зберігання власних закупівель газу об'єкти, які є порожніми або нижчими від встановленого рівня заповнення. Оператори розкритикували плани, заявляючи, що вони втручаються в ринок і цінові сигнали.

Країни Середземноморського краю наполягають на обмеженні оптових цін на газ, щоб захистити бідніші домогосподарства. Країни-опоненти стверджують, що це потягне субсидування виробництва викопного палива державою.

Єврокомісія повинна терміново оцінити короткострокові варіанти зниження цін на газ та електрику: від обмеження цін до податкових знижок.

Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі заявив, що виконавча влада ЄС обговорить варіанти з великими нафтовими та електричними компаніями та очікує в травні кілька пропозицій.

Іспанія та Португалія отримали дозвіл на введення тимчасових заходів для зниження цін на електроенергію. Суперечки, що передували цьому рішенню з Іспанією, де триває страйк дальнобійників, призвели до того, що прем'єр-міністр Педро Санчес в один момент вийшов із зали засідань. Крім того, Піренейський півострів був значною мірою відокремлений від решти електромережі ЄС.

Прем'єр-міністр Бельгії Александер Де Кру, який підтримав зусилля південноєвропейських країн щодо втручання у ринок, заявив, що уряди по всьому ЄС відчувають тиск громадськості.

Сьогодні йдеться про повсякденні проблеми людей, а саме про рахунки за електроенергію та газ. Ми в стані війни, і на війні потрібно вживати надзвичайних заходів.

Роль США

У четвер президент США Джо Байден пообіцяв, що США поставлять до Європи щонайменше на 15 млрд куб. м більше СПГ, ніж планувалося раніше. Експорт американського СПГ до ЄС минулого року становив близько 22 млрд кубометрів.

На сьогодні потужності США по переохолодженню газу працюють на повну та як би високо не зростали світові ціни, США наразі більше не можуть виробляти СПГ. Але торік лише 24% американського експорту йшло на Європу. Отже, заявлена Байденом ціль — реалістична.

Крім того, до кінця 2022 року можливості США з переробки зростуть приблизно на 3%, оскільки на експортному заводі Venture Global LNG Calcasieu Pass у Луїзіані введено в експлуатацію все більше потужностей зі зрідження.

Зміна газових маршрутів

Але навіть це не покриє всю постачу Росії. Також значною мірою необхідно буде змінити маршруту наявних поставок, тобто перерозподілити їх з інших країн.

Попереду домовленості з союзниками по всьому світу, як виробниками, так і споживачами, щодо газових маршрутів до Європи.

Аналітики кажуть, що уряди можуть знайти способи заохотити танкери продовжувати йти до Європи. У короткостроковій перспективі уряди могли б надати субсидії, щоб дозволити європейським комунальним підприємствам платити більше за вантажі СПГ, або уряди могли б надати додаткові гроші безпосередньо вантажовідправникам, щоб заохотити їх доставити більше вантажів до Європи.

Європейські термінали СПГ мають обмежену доступну потужність для поглинання додаткової постачі зі США або інших великих виробників.