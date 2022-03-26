Оккупанты убегают домой отдохнуть, их возвращают на фронт в Украину — перехваченные разговорыhttps://racurs.ua/n168886-okkupanty-ubegaut-domoy-otdohnut-ih-vozvraschaut-na-front-v-ukrainu-perehvachennye-razgovory.htmlРакурс
Техніка окупантів та їхні плани з захоплення України масово ламаються
Загарбники зрозуміли, що замість переможного маршу вони потрапили у пекло, тому намагаються прорватися у місце дислокації своїх військових частин. Та замість очікуваного відпочинку знову потрапляють на війну.
Про це свідчать нові розмови окупантів, які перехопила СБУ.
Ось ці двоє загарбників на початку вторгнення в Україну воювали у складі одного військового підрозділу. Та на підходах до Чернігова шляхи розійшлися.
Одному з них після втрати БМП вдалося через Білорусь прорватися до Росії. Сподівався потрапити додому на перепочинок. Та не склалося.
Долбо*бы комбаты них*я обратно не отправляют. Колонну формируют и обратно на фронт, — скаржиться росіянин товаришу.
Як виявилося, в російській армії тепер вже ніхто не переймається укомплектуванням «новостворених» колон.
…Пацаны есть без стволов там. Спрашиваешь: где твой автомат? — а его просто не выдали! — чути із перехоплених СБУ розмов.