Оккупанты убегают домой отдохнуть, их возвращают на фронт в Украину - перехваченные разговоры

https://racurs.ua/n168886-okkupanty-ubegaut-domoy-otdohnut-ih-vozvraschaut-na-front-v-ukrainu-perehvachennye-razgovory.html

Ракурс

Техніка окупантів та їхні плани з захоплення України масово ламаються

Загарбники зрозуміли, що замість переможного маршу вони потрапили у пекло, тому намагаються прорватися у місце дислокації своїх військових частин. Та замість очікуваного відпочинку знову потрапляють на війну.

Про це свідчать нові розмови окупантів, які перехопила СБУ.

Ось ці двоє загарбників на початку вторгнення в Україну воювали у складі одного військового підрозділу. Та на підходах до Чернігова шляхи розійшлися.

Одному з них після втрати БМП вдалося через Білорусь прорватися до Росії. Сподівався потрапити додому на перепочинок. Та не склалося.

Долбо*бы комбаты них*я обратно не отправляют. Колонну формируют и обратно на фронт, — скаржиться росіянин товаришу.

Як виявилося, в російській армії тепер вже ніхто не переймається укомплектуванням «новостворених» колон.

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