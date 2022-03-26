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Беженцам трудно легализоваться за границей из-за упрощенного пересечения границы
Беженцам трудно легализоваться за границей из-за упрощенного пересечения границыhttps://racurs.ua/n168885-bejencam-trudno-legalizovatsya-za-granicey-iz-za-uproschennogo-peresecheniya-granicy.htmlРакурс
Чимало українців мають проблеми з легалізацією за кордоном, адже не можуть підтвердити факт перетину кордону.
Українські прикордонники радять у пунктах пропуску звертатися до співробітників, щоб отримати відповідну відмітку в документі.
Згідно із законом, проставляння у паспортах громадян України для виїзду за кордон відміток про перетин кордону не є обов’язковим і робиться на вимогу громадян.
Зараз кордон із Польщею можна перетнути як із закордонним паспортом, так із паспортом громадянина України.
У зв’язку з зазначеним, рекомендуємо громадянам України, які планують шукати тимчасовий прихисток закордоном, у пунктах пропуску звертатися до співробітників Держприкордонслужби щодо проставляння відповідних відміток. Згідно з вимогами законодавства, проставляння у паспортах громадян України для виїзду за кордон відміток про перетинання кордону не є обов’язковим і здійснюється на вимогу громадян, — йдеться у повідомленні Держприкордонслужби України.
Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну за межі країни виїхало понад 2,5 млн осіб.
До України за минулу добу, 25 березня, прибули понад 21 тис. людей. Понад 18 тис. з них — українці, переважна більшість з яких чоловіки. Загалом з початку війни до України повернулися понад 420 тис. наших співгромадян.
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Минулої доби з України виїхали майже 45 тис. людей, близько 31 тис. з них перетнули кордон з Польщею. Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ України.