Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Беженцам трудно легализоваться за границей из-за упрощенного пересечения границы

Беженцам трудно легализоваться за границей из-за упрощенного пересечения границы

26 мар 2022, 14:24
999

Чимало українців мають проблеми з легалізацією за кордоном, адже не можуть підтвердити факт перетину кордону.

Українські прикордонники радять у пунктах пропуску звертатися до співробітників, щоб отримати відповідну відмітку в документі.

Згідно із законом, проставляння у паспортах громадян України для виїзду за кордон відміток про перетин кордону не є обов’язковим і робиться на вимогу громадян.

Зараз кордон із Польщею можна перетнути як із закордонним паспортом, так із паспортом громадянина України.

У зв’язку з зазначеним, рекомендуємо громадянам України, які планують шукати тимчасовий прихисток закордоном, у пунктах пропуску звертатися до співробітників Держприкордонслужби щодо проставляння відповідних відміток. Згідно з вимогами законодавства, проставляння у паспортах громадян України для виїзду за кордон відміток про перетинання кордону не є обов’язковим і здійснюється на вимогу громадян, — йдеться у повідомленні Держприкордонслужби України.

Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну за межі країни виїхало понад 2,5 млн осіб.

До України за минулу добу, 25 березня, прибули понад 21 тис. людей. Понад 18 тис. з них — українці, переважна більшість з яких чоловіки. Загалом з початку війни до України повернулися понад 420 тис. наших співгромадян.



.

Минулої доби з України виїхали майже 45 тис. людей, близько 31 тис. з них перетнули кордон з Польщею. Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ України.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров