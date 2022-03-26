Біженцям важко легалізуватися за кордоном через спрощений перетин кордону

Біженці мають проблеми з легалізацією за кордоном через спрощений перетин кордону

https://racurs.ua/ua/n168885-bijencyam-vajko-legalizuvatysya-za-kordonom-cherez-sproschenyy-peretyn-kordonu.html

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Чимало українців мають проблеми з легалізацією за кордоном, адже не можуть підтвердити факт перетину кордону.

Українські прикордонники радять у пунктах пропуску звертатися до співробітників, щоб отримати відповідну відмітку в документі.

Згідно із законом, проставляння у паспортах громадян України для виїзду за кордон відміток про перетин кордону не є обов’язковим і робиться на вимогу громадян.

Зараз кордон із Польщею можна перетнути як із закордонним паспортом, так із паспортом громадянина України.