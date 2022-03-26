Байден зустрівся з десантом українських міністрів у Варшаві

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Ракурс

Президент США Джо Байден у Варшаві зустрівся 26 березня із міністрами закордонних справ та оборони України Дмитром Кулебою й Олексієм Резніковим.

Деталі переговорів поки невідомі, проте, як пише журналіст Bloomberg Джордан Фабіан, Кулеба встиг розповісти Байдену, що «вчиться спати за будь-яких умов.

Сполучені Штати Америки та Україна започатковують безпековий діалог у форматі „2+2“ на рівні керівників зовнішньополітичного та оборонного відомств. Про це повідомили українські міністри після зустрічі з американськими колегами Ентоні Блінкеном та Ллойдом Остіном.

Вперше ми проводимо зустріч у форматі 2+2. Обговорюємо поточні питання та співпрацю в політичних та оборонних напрямках між США та України», — написав у Твіттер міністр оборони України і додав, що розраховує згодом представити подробиці переговорів.

Очільник Пентагону Ллойд Остін та держсекретар Ентоні Блінкен нині перебувають у Польщі разом із президентом Байденом.

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Увечері українські та американські міністри будуть присутні на виступі президента США, який буде про війну Росії проти України.

Американський лідер перебуває у європейському турне, раніше він відвідав відразу три саміти — НАТО, ЄС та G20 у Брюсселі.