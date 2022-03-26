У п’яних водіїв вилучатимуть автотранспорт і передаватимуть його ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n168883-u-p-yanyh-vodiyiv-vyluchatymut-avto-i-peredavatymut-yih-zsu.html

Ракурс

На Волині у водіїв, які сіли за кермо в стані алкогольного або наркотичного сп’яніння, вилучатимуть автомобіль.

Відповідний наказ підписав начальник Волинської обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко. Така вимога діятиме в регіоні з 26 березня.