У пьяных водителей будут изымать авто и передавать их ВСУ

https://racurs.ua/n168883-u-pyanyh-voditeley-budut-izymat-avto-i-peredavat-ih-vsu.html

Ракурс

На Волині у водіїв, які сіли за кермо в стані алкогольного або наркотичного сп’яніння, вилучатимуть автомобіль.

Відповідний наказ підписав начальник Волинської обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко. Така вимога діятиме в регіоні з 26 березня.