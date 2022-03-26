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Ракурс
У пьяных водителей будут изымать авто и передавать их ВСУ

У пьяных водителей будут изымать авто и передавать их ВСУ

26 мар 2022, 13:43
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На Волині у водіїв, які сіли за кермо в стані алкогольного або наркотичного сп’яніння, вилучатимуть автомобіль.

Відповідний наказ підписав начальник Волинської обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко.

Така вимога діятиме в регіоні з 26 березня.

Вилучений транспорт буде переданий для потреб Збройних сил України.



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Источник: Ракурс


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