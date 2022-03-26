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У пьяных водителей будут изымать авто и передавать их ВСУ
У пьяных водителей будут изымать авто и передавать их ВСУhttps://racurs.ua/n168883-u-pyanyh-voditeley-budut-izymat-avto-i-peredavat-ih-vsu.htmlРакурс
На Волині у водіїв, які сіли за кермо в стані алкогольного або наркотичного сп’яніння, вилучатимуть автомобіль.
Відповідний наказ підписав начальник Волинської обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко.
Така вимога діятиме в регіоні з 26 березня.
Вилучений транспорт буде переданий для потреб Збройних сил України.
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