У Мариуполя есть задача держаться и он может обороняться долго — Арестович

https://racurs.ua/n169013-u-mariupolya-est-zadacha-derjatsya-i-on-mojet-oboronyatsya-dolgo-arestovich.html

Ракурс

Маріуполь має завдання триматися, оскільки чим довше ці війська тримаються, тим краща ситуація у Збройних сил України на сході. Місто може довго триматися, головна проблема у мирних жителях, їх треба евакуювати, а росіяни цього не хочуть.

Так вважає радник голови ОП Олексій Арестович в інтерв’ю «BBC-Україна».

Він прогнозує важкі бої на східному і південному напрямку найближчими днями.

Зараз намагання добити Маріуполь і оточити зону ООС буде їхнім головним завданням. І нам, одразу кажу, там буде не так весело, як було досі. І буде дуже важко насправді. І ще невідомо, чим скінчиться. Чий буде успіх — велике питання. 50 на 50, — розповів радник голови ОП.

У цьому сенсі Арестович пригадав наміри росіян вийти на лінію Вінниця-Житомир і захопити Київ, а також значні втрати окупантів у битві за Київ.

Їхнє намагання набундючитися і приїхати на переговори, взявши Маріуполь і оточивши зону ООС, лише зайвий раз показує, які вони ідіоти, — сказав Арестович.

Він не вважає обстановку у Маріуполі легкою для ЗСУ, але «наше командування це розуміє і здійснює певні заходи, щоб було важко росіянам, а не нам».

Арестович уточнив, що місто має завдання триматися.

Маріуполь насправді тримає великі сили противника, які в іншому випадку були би кинуті на інші ділянки фронту. Що довше захисники Маріуполя тримаються, тим більше вони дають шансів військовому керівництву країни, і політичному керівництву, і міжнародному співтовариству вжити заходів, які, по-перше, убезпечать мирних мешканців, а, по-друге, змінять ситуацію у військовому відношенні, — сказав радник голови ОП.

На думку Арестовича, головна проблема в Маріуполі — не військова і «триматися там можна ще місяцями». Його упевненість базується на тому, що українські військові мають чимало трофейної зброї, а «велика земля» допомагає.

.