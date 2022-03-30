Крылатую ракету рф сбил украинский истребитель

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Командування Повітряних сил Збройних сил України повідомило про успішну ліквідацію однієї із крилатих ракет фашистської армії рф, яка летіла у бік об'єкта цивільної інфраструктури Хмельницької області.

Її збили ракетою класу «повітря-повітря» з українського винищувача, — йдеться у Фейсбук-повідомленні командування.

Крилату ракету ворога збили сьогодні вночі українською ракетою класу «повітря-повітря», яку випустив винищувач ЗСУ.

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