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Крылатую ракету рф сбил украинский истребитель

Крылатую ракету рф сбил украинский истребитель (ФОТО)

30 мар 2022, 10:46
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Командування Повітряних сил Збройних сил України повідомило про успішну ліквідацію однієї із крилатих ракет фашистської армії рф, яка летіла у бік об'єкта цивільної інфраструктури Хмельницької області.

Її збили ракетою класу «повітря-повітря» з українського винищувача, — йдеться у Фейсбук-повідомленні командування.

Крилату ракету ворога збили сьогодні вночі українською ракетою класу «повітря-повітря», яку випустив винищувач ЗСУ.



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З кожним днем, від початку повномасштабної війни, Повітряні сили та інші підрозділи Сил оборони збивають дедалі більше ракет рашистів, використовуючи усе наявне озброєння, зокрема й ПЗРК, — йдеться у повідомленні.

Источник: Ракурс


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