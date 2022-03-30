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Ракурс
Крилату ракету рф збив український винищувач

Крилату ракету рф збив український винищувач (ФОТО)

30 бер 2022, 10:46
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Командування Повітряних сил Збройних сил України повідомило про успішну ліквідацію однієї із крилатих ракет фашистської армії рф, яка летіла у бік об'єкта цивільної інфраструктури Хмельницької області.

Її збили ракетою класу «повітря-повітря» з українського винищувача, — йдеться у Фейсбук-повідомленні командування.

Крилату ракету ворога збили сьогодні вночі українською ракетою класу «повітря-повітря», яку випустив винищувач ЗСУ.



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З кожним днем, від початку повномасштабної війни, Повітряні сили та інші підрозділи Сил оборони збивають дедалі більше ракет рашистів, використовуючи усе наявне озброєння, зокрема й ПЗРК, — йдеться у повідомленні.

Джерело: Ракурс


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