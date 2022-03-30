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Крилату ракету рф збив український винищувач
Крилату ракету рф збив український винищувач (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n169025-krylatu-raketu-rf-zbyv-ukrayinskyy-vynyschuvach-foto.htmlРакурс
Командування Повітряних сил Збройних сил України повідомило про успішну ліквідацію однієї із крилатих ракет фашистської армії рф, яка летіла у бік об'єкта цивільної інфраструктури Хмельницької області.
Її збили ракетою класу «повітря-повітря» з українського винищувача, — йдеться у Фейсбук-повідомленні командування.
Крилату ракету ворога збили сьогодні вночі українською ракетою класу «повітря-повітря», яку випустив винищувач ЗСУ.
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З кожним днем, від початку повномасштабної війни, Повітряні сили та інші підрозділи Сил оборони збивають дедалі більше ракет рашистів, використовуючи усе наявне озброєння, зокрема й ПЗРК, — йдеться у повідомленні.