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Потери рашистов - свыше 17 тыс. человек, 605 танков, 262 самолета и вертолета
Потери рашистов — свыше 17 тыс. человек, 605 танков, 262 самолета и вертолетаhttps://racurs.ua/n169024-poteri-rashistov-svyshe-17-tys-chelovek-605-tankov-262-samoleta-i-vertoleta.htmlРакурс
Втрати рашистів у війні проти України станом на 30 березня озвучив Генеральний штаб Збройних сил України. У Генштабі уточнили, що втрати уточнюються, а підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
Зокрема, фашистські загарбники з початку бойових дій втратили:
17 тис. 300 воєнних злочинців;
605 танків;
1 тис. 723 ББМ;
305 артилерійських систем;
96 РСЗВ,
54 ППО,
1 тис. 184 одиниць автотехніки;
75 цистерн з ПММ,
21 одиниця спецтехніки,
7 кораблів/катерів,
81 БПЛА,
131 літак,
131 гелікоптер..
Також ЗСУ знищили чотири пускові установки оперативно-тактичних ракетних комплексів.