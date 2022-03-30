Потери рашистов - свыше 17 тыс. человек, 605 танков, 262 самолета и вертолета

https://racurs.ua/n169024-poteri-rashistov-svyshe-17-tys-chelovek-605-tankov-262-samoleta-i-vertoleta.html

Ракурс

Втрати рашистів у війні проти України станом на 30 березня озвучив Генеральний штаб Збройних сил України. У Генштабі уточнили, що втрати уточнюються, а підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Зокрема, фашистські загарбники з початку бойових дій втратили:

17 тис. 300 воєнних злочинців;

605 танків;

1 тис. 723 ББМ;

305 артилерійських систем;

96 РСЗВ,

54 ППО,

1 тис. 184 одиниць автотехніки;

75 цистерн з ПММ,

21 одиниця спецтехніки,

7 кораблів/катерів,

81 БПЛА,

131 літак,

131 гелікоптер.



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Також ЗСУ знищили чотири пускові установки оперативно-тактичних ракетних комплексів.