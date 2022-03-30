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Втрати рашистів у війні - понад 17 тис. осіб, 605 танків, 262 літаки і гелікоптери

Втрати рашистів у війні — понад 17 тис. осіб, 605 танків, 262 літаки і гелікоптери

30 бер 2022, 10:30
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Втрати рашистів у війні проти України станом на 30 березня озвучив Генеральний штаб Збройних сил України. У Генштабі уточнили, що втрати уточнюються, а підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Зокрема, фашистські загарбники з початку бойових дій втратили:

  • 17 тис. 300 воєнних злочинців;

  • 605 танків;

  • 1 тис. 723 ББМ;

  • 305 артилерійських систем;

  • 96 РСЗВ,

  • 54 ППО,

  • 1 тис. 184 одиниць автотехніки;

  • 75 цистерн з ПММ,

  • 21 одиниця спецтехніки,

  • 7 кораблів/катерів,

  • 81 БПЛА,

  • 131 літак,

  • 131 гелікоптер.



    .

Також ЗСУ знищили чотири пускові установки оперативно-тактичних ракетних комплексів.

Джерело: Ракурс


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