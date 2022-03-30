Втрати рашистів у війні - понад 17 тис. осіб, 605 танків, 262 літаки і гелікоптери

https://racurs.ua/ua/n169024-vtraty-rashystiv-u-viyni-ponad-17-tys-osib-605-tankiv-262-litaky-i-gelikoptery.html

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Втрати рашистів у війні проти України станом на 30 березня озвучив Генеральний штаб Збройних сил України. У Генштабі уточнили, що втрати уточнюються, а підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Зокрема, фашистські загарбники з початку бойових дій втратили:

17 тис. 300 воєнних злочинців;

605 танків;

1 тис. 723 ББМ;

305 артилерійських систем;

96 РСЗВ,

54 ППО,

1 тис. 184 одиниць автотехніки;

75 цистерн з ПММ,

21 одиниця спецтехніки,

7 кораблів/катерів,

81 БПЛА,

131 літак,

131 гелікоптер.



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Також ЗСУ знищили чотири пускові установки оперативно-тактичних ракетних комплексів.