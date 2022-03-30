Ракурсhttps://racurs.ua/
Втрати рашистів у війні - понад 17 тис. осіб, 605 танків, 262 літаки і гелікоптери
Втрати рашистів у війні — понад 17 тис. осіб, 605 танків, 262 літаки і гелікоптериhttps://racurs.ua/ua/n169024-vtraty-rashystiv-u-viyni-ponad-17-tys-osib-605-tankiv-262-litaky-i-gelikoptery.htmlРакурс
Втрати рашистів у війні проти України станом на 30 березня озвучив Генеральний штаб Збройних сил України. У Генштабі уточнили, що втрати уточнюються, а підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
Зокрема, фашистські загарбники з початку бойових дій втратили:
17 тис. 300 воєнних злочинців;
605 танків;
1 тис. 723 ББМ;
305 артилерійських систем;
96 РСЗВ,
54 ППО,
1 тис. 184 одиниць автотехніки;
75 цистерн з ПММ,
21 одиниця спецтехніки,
7 кораблів/катерів,
81 БПЛА,
131 літак,
131 гелікоптер..
Також ЗСУ знищили чотири пускові установки оперативно-тактичних ракетних комплексів.