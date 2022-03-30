Ракетного удару було завдано по промислових об’єктах. Фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n169023-zagarbnyky-atakuvaly-raketamy-promyslovi-obiekty-na-hmelnychchyni.html

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Ракетний удар було завдано по Хмельницькій області у ніч на 30 березня.

Окупанти атакували ракетами три промислові об'єкти в регіоні. Пожежі на цих об'єктах вже локалізовані рятувальниками. Інформація щодо постраждалих перевіряється. Про це у Facebook повідомив голова обласної державної адміністрації Сергій Гамалій, але не розповів, які об'єкти були атаковані ворогом.

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За словами керівника ОДА, вдень 29 березня фашисти російської федерації завдали ракетного удару по військовому об'єкту в місті Старокостянтинів на Хмельниччині. А міський голова Старокостянтинова Микола Мельничук раніше заявляв, що аеродрому в Старокостянтинові загарбники «посипають ракетами ще з першого дня війни».

Нагадаємо, в Міністерстві внутрішніх справ очікують, що найближчим часом агресор намагатиметься нищити не лише нафтобази, але й продуктові склади. Постійний представник України в ООН Сергій Кислиця наголосив, що російські війська умисно руйнують українську інфраструктуру, щоб спровокувати гуманітарну катастрофу.