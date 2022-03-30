Постійний представник України в ООН Сергій Кислиця. Фото: lb.ua

https://racurs.ua/ua/n169022-rosiya-pereyshla-do-planu-b-pislya-provalu-blickrygu-postpred-ukrayiny-pry-oon.html

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Країна-агресор росія з початку повномасштабної війни випустила по Україні понад 1 тис. 200 балістичних, крилатих та надзвукових ракет. При цьому 467 із цих ракет були випущені по житлових районах.

Російські війська умисно руйнують українську інфраструктуру, щоб спровокувати гуманітарну катастрофу. Москва перейшла до «плану Б», оскільки гуманітарна катастрофа в Україні є елементом військової стратегії рф. А початковий план кремля про швидке захоплення України провалився. Про це на засіданні Ради Безпеки ООН заявив постійний представник України Сергій Кислиця.

За словами дипломата, москва хоче знищити сільськогосподарський потенціал України, щоб залякати її політичне керівництво і людей, щоб вони здалися. Кислиця додав, що путін — не перший диктатор, який використовує їжу в якості зброї проти українського народу. Постпред нагадав, що жертвами російського Голодомору стали мільйони українців.

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Набір інструментів широкий і надзвичайно жорстокий, і включає навмисне руйнування житлових районів і критично важливих об'єктів інфраструктури, ракетні обстріли по всій країні, облогу міст, порушення домовленостей про гуманітарні коридори та терор проти мирних жителів, — зазначив Кислиця.

Нагадаємо, в Міністерстві внутрішніх справ заявляли, що москва змінює свою стратегію щодо війни проти України. У відомстві очікують, що найближчим часом агресор намагатиметься нищити не лише нафтобази, але й продуктові склади.