Змінену росією стратегію ведення війни пояснили в МВС

Змінену рф стратегію ведення війни пояснили в МВС. Фото:

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Ракетні удари по нафтобазах у Львові, Дубно та Луцьку можуть свідчити про зміну стратегії бойових дій російської федерації.

Москва змінює свою стратегію, найближчим часом буде пробувати нарощувати удари ракетами у різних точках України. Агресор намагатиметься знищити не лише нафтобази, але й продуктові склади. Про це радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко повідомив в ефірі національного телемарафону.

Ну щодо нафтобаз, я б додав ще щодо продуктових складів. Можна сказати, що це не тактика, а стратегія. Це зміна стратегії взагалі бойових дій росії, — зазначив радник глави МВС.



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Денисенко вважає, що зараз головним завданням буде розосередження як продуктів харчування, так і нафтопродуктів.

Нагадаємо, останні дні сигнал повітряної тривоги лунає майже по всій Україні. Російські окупанти завдали ракетних ударів по нафтобазах у Львові, Дубно та Луцьку.