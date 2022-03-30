ВСУ ликвидировала начальника штаба мотострелковой бригады рф

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Ракурс

Збройні сили України ліквідували начальника штабу — заступника командира реактивного артилерійського дивізіону 35-ї окремої мотострілецької бригади фашистської армії рф майора

Олега Лисовского.

Про це 30 березня повідомив у Телеграм очільник Патрульної поліції України, кіборг Євгеній Жуков.

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Нагадаємо, 18 березня військові Збройних сил України знищили командувача 8-ї загальновійськової армії південного військового округу збройних сил російської федерації генерал-лейтенанта Андрія Мордвічева. Радник глави Офісу президента Олексій Арестович повідомив, що ворожого генерала ліквідували у Чорнобаївці Херсонської області. ЗСУ завдали потужних ударів не лише по скупченню техніки рашистів на аеродромі, але й по передовому командному пункту армії рф, де перебував командувач.