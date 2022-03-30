Знищена ворожа техніка. Фото: Національна гвардія України

https://racurs.ua/n169039-unichtojennye-pozicii-rossiyskogo-vraga-pokazali-na-foto-s-vozduha.html

Ракурс

Підрозділи російських окупантів на Київщині знищують й підрозділи Національної гвардії.

Від оборони міста Київ та Київської області нацгвардійці та підрозділи Збройних сил подекуди переходять до контрнаступу, тим самим виконують поставлені бойові завдання. Зокрема, на київському напрямку підрозділи Нацгвардії успішно знищують окупантів. Про це повідомила НГУ у Facebook.

Повідомляється, що артилеристи-нацгвардійці під час боїв з загарбниками завдали ударів по позиціях ворога.

А Telegram-канал «Збройні сили України: боротьба з окупантами» опублікував фото знищеної ворожої колони з повітря. Зазначається, що українські війська атакували позиції рашистів, пошкодивши або знищивши декілька вантажівок із боєкомплектом та гаубицю. На кадрах видно знищену ворожу бронетехніку та її залишки.

.

Нагадаємо, 30 березня Міністерство оборони України опублікувало відео наслідків боїв з окупантами на Харківщині. На кадрах зображена знищена інфраструктура та житлові будинки, спалена російська техніка. Також на відео показали трофейні російські кулемети, військову техніку з фашистським символом Z.