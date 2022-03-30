Відео наслідків важких боїв на Харківщині опублікувало Міноборони

Війна в Україні. Фото: соцмережі

https://racurs.ua/ua/n169031-video-naslidkiv-vajkyh-boyiv-na-harkivschyni-opublikuvalo-minoborony.html

Ракурс

Харківська область з початку повномасштабного вторгнення зазнає жахливих руйнувань.

У регіоні щодня точаться важкі бої з загарбниками — підрозділи Збройних сил України та Сил оборони нищать ворожу бронетехніку, регулярно збираються російські літаки та вертольоти. Попри це, рашисти підло обстрілюють мирні міста та села. Відео наслідків боїв з окупантами на Харківщині 30 березня опублікувало Міністерство оборони України.

На кадрах зображена знищена інфраструктура та житлові будинки, спалена російська техніка. Також на відео показали трофейні російські кулемети, військову техніку з фашистським символом Z.

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Нагадаємо, станом на 28 березня російські окупанти авіаударами, бомбардуванням та обстрілами з реактивних систем залпового вогню знищили в Харкові з початку війни вже 1 тис. 410 об'єктів. З цього числа в обласному центрі було зруйновано 1 тис. 177 багатоквартирних житлових будинків, 53 дитячі садки, 69 шкіл та 15 лікарень.