Шокуючу кількість зруйнованих багатоповерхівок у Харкові озвучили в мерії

Руйнування в Харкові. Фото: ДСНС

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Російські окупанти авіаударами та обстрілами знищили в Харкові з початку війни вже 1 тис. 410 об'єктів

З них кількість багатоквартирних житлових будинків становить 1 тис. 177 об'єктів. Також у місті окупанти зруйнували 53 дитячі садки, 69 шкіл та 15 лікарень. Про це 2 березня Харківський міський голова Ігор Терехов повідомив на брифінгу.

Армія агресора цілеспрямовано, я наголошую, цілеспрямовано, стріляє по житлових мікрорайонах. Це не просто окремі будинки, а саме цілі мікрорайони. Жителі зазнають тотальних бомбардувань. Це результат агресії російської федерації, — наголосив мер.

За словами Терехова, влада змушена переселяти людей до шкіл та дитячих садочків, у підвальні приміщення, на станції метрополітену. А волонтери, ризикуючи життям, доставляють продукти до сховищ тих районів, де взагалі не припиняються обстріли.

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Міський голова відзначив, що у місті продовжують працювати супермаркети, а продукти першої необхідності є в наявності. Надходить і гуманітарна допомога. Наприклад, з американського Чикаго надійшло медикаментів на 880 тис. дол. Препарати розподілили на міські лікарні та військовий шпиталь.

Нагадаємо, Нагадаємо, накази на бомбардування Харкова особисто віддавав російський генерал-майор Олег Маковецький, командувач 6-ї Ленінградської Червонопрапорної армії ВВС и ПВО. При цьому сам окупант народився у місті Чугуєві Харківської області у 1996 році.