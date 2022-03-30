Видео последствий тяжелых боев на Харьковщине опубликовало Минобороны

Война в Украине. Фото: соцсети

https://racurs.ua/n169031-video-posledstviy-tyajelyh-boev-na-harkovschine-opublikovalo-minoborony.html

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Харьковская область с начала полномасштабного вторжения подвергается ужасным разрушениям.

В регионе ежедневно идут тяжелые бои с захватчиками — подразделения Вооруженных сил Украины и Сил обороны уничтожают вражескую бронетехнику, регулярно собираются российские самолеты и вертолеты. Несмотря на это, рашисты подло обстреливают мирные города и села. Видео последствий боев с оккупантами на Харьковщине 30 марта опубликовало Министерство обороны Украины.

На кадрах запечатлена уничтоженная инфраструктура и жилые дома, сожжена российская техника. Также на видео показали трофейные российские пулеметы, военную технику с фашистским символом Z.

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Напомним, по состоянию на 28 марта российские оккупанты налетами, бомбежками и обстрелами из реактивных систем залпового огня уничтожили в Харькове с начала войны уже 1 тыс. 410 объектов. Из этого числа в областном центре было разрушено 1 тыс. 177 многоквартирных жилых домов, 53 детских сада, 69 школ и 15 больниц.