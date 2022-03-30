Сорвиголова попытался сорвать российский триколор со здания в оккупированной Балаклее. Фото: depositphotos.com

https://racurs.ua/n169044-sorvigolova-popytalsya-sorvat-rossiyskiy-trikolor-so-zdaniya-v-balaklee.html

Ракурс

Місто Балаклея Харківської області перебуває під тимчасовою окупацією рашистів

В тимчасово окупованому місті невідомий герой намагався зірвати прапор російської федерації з адміністративної будівлі. Відповідне відео, яке свідчить про ставлення місцевих мешканців до окупантів, опублікував Telegram-канал «Труха».

На кадрах видно, як відчайдух виліз на адмінбудівлю та спробував зірвати прапор держави-агресора, який туди встановили окупанти. Чоловіку це майже вдалося, але його помітили рашисти, які відкрили по ньому вогонь.

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Нагадаємо, у Херсоні місцеві жителі регулярно влаштують мирні акції проти російських загарбників. Озброєні окупанти бояться беззбройних мітингувальників, тому застосовують проти них спецзасоби та стріляють з автоматів.