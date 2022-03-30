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ВСУ отправили в ад комбата 21-й бригады армии рашистов
ВСУ отправили в ад комбата 21-й бригады армии рашистов (ФОТО)https://racurs.ua/n169043-vsu-otpravili-v-ad-kombata-21-y-brigady-armii-rashistov-foto.htmlРакурс
Збройні сили України ліквідували командира батальйону 21-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади фашистської армії росії, воєнного злочинця сергія панова.
Про це у вівторок повідомили в Управлінні стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача ЗСУ.
Як уточнюється, йдеться про майора 1989 року народження з Оренбурзької області.
Заблукав на «навчаннях», але вже правильно повернувся додому, — вказано у повідомленні.
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Нагадаємо, вчора ЗСУ ліквідували також начальника штабу — заступника командира реактивного артилерійського дивізіону 35-ї окремої мотострілецької бригади фашистської армії рф майора Олега Лисовского.
18 березня військові Збройних сил знищили командувача 8-ї загальновійськової армії південного військового округу збройних сил російської федерації генерал-лейтенанта Андрія Мордвічева.