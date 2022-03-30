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Ракурс
Відчайдух спробував зірвати російський триколор з будівлі в окупованій Балаклії. Фото: depositphotos.com

Відчайдух спробував зірвати російський триколор з будівлі в окупованій Балаклії

30 бер 2022, 15:11
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Місто Балаклея Харківської області перебуває під тимчасовою окупацією рашистів

В тимчасово окупованому місті невідомий герой намагався зірвати прапор російської федерації з адміністративної будівлі. Відповідне відео, яке свідчить про ставлення місцевих мешканців до окупантів, опублікував Telegram-канал «Труха».

На кадрах видно, як відчайдух виліз на адмінбудівлю та спробував зірвати прапор держави-агресора, який туди встановили окупанти. Чоловіку це майже вдалося, але його помітили рашисти, які відкрили по ньому вогонь.



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Нагадаємо, у Херсоні місцеві жителі регулярно влаштують мирні акції проти російських загарбників. Озброєні окупанти бояться беззбройних мітингувальників, тому застосовують проти них спецзасоби та стріляють з автоматів.

Джерело: Ракурс


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