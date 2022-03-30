Британия заявила о неготовности предоставить Украине гарантии безопасности, как у НАТО\

https://racurs.ua/n169045-britaniya-zayavila-o-negotovnosti-predostavit-ukraine-garantii-bezopasnosti-kak-u-nato.html

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Війна в Україні з російськими окупантами триває. Велика Британія заявила, що розгляне запит України щодо можливості стати гарантом її безпеки.

Однак країна не готова брати себе зобов’язань, які мають члени НАТО в рамках Альянсу. Про це сказав заступник прем'єр-міністра Великої Британії Домінік Рааб, пише The Guardian.

Ми дуже уважно розглянемо все, що, за словами президента Зеленського, йому потрібно. Але я думаю, що ми не збираємося в односторонньому порядку повторювати зобов’язання НАТО щодо членів НАТО, — заявив посадовець.

Він виключив, що домовленість про гарантії може включати можливість прямої участь британських військ у війні з РФ.

Ми ясно дали зрозуміти, що не збираємось втягувати Росію до прямої військової конфронтації. Україна не є членом НАТО, — сказав він.

Нагадаємо, росія вимагає від України нейтрального статусу та відмови від вступу в НАТО. Україна, зі свого боку, намагається отримати гарантії безпеки від міжнародних партнерів, зокрема, постійних членів Радбезу ООН, серед яких є Британія.

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Після переговорів у Стамбулі у вівторок представник української делегації на переговорах з Росією Олександр Чалий пояснив, що Україна домагається від Заходу гарантій безпеки, як для країн НАТО.

Джерело: The Guardian