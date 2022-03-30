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Ракурс
Тикток-армия кадырова “соревновалась» с мопедом

Тикток-армия кадырова «соревновалась» с мопедом (ВИДЕО)

30 мар 2022, 15:32
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Тікток-армія воєнного злочинця з Чечні та маріонетки фашиста володимира путіна рамзана кадирова зняла чергове відео своєї уявної боротьби. Цього разу кадирівці невдало змагалися з мопедом. Один з воїнів вирішив освоїти чудо техніки, проте у нього виникли проблеми з гальмуванням. Нагадаємо, вчора тікток-армія кадирова продемонструвала відео «масштабної битви» з порожнім будинком. На відеоролику виразно чути, як оператор кричить «Давай, давай, починаємо, знімаю», а кадирівці, подивившись у камеру, починають завзято бігати і стріляти по зруйнованій будівлі.

Источник: Ракурс


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