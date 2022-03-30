Тікток-армія кадирова “змагалася” з мопедом

https://racurs.ua/ua/n169046-tiktok-armiya-kadyrova-zmagalasya-z-mopedom-video.html

Ракурс

Тікток-армія воєнного злочинця з Чечні та маріонетки фашиста володимира путіна рамзана кадирова зняла чергове відео своєї уявної боротьби. Цього разу кадирівці невдало змагалися з мопедом. Один з воїнів вирішив освоїти чудо техніки, проте у нього виникли проблеми з гальмуванням.

Нагадаємо, вчора тікток-армія кадирова продемонструвала відео «масштабної битви» з порожнім будинком. На відеоролику виразно чути, як оператор кричить «Давай, давай, починаємо, знімаю», а кадирівці, подивившись у камеру, починають завзято бігати і стріляти по зруйнованій будівлі.