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Ракурс
Тікток-армія кадирова “змагалася” з мопедом

Тікток-армія кадирова «змагалася» з мопедом (ВІДЕО)

30 бер 2022, 15:32
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Тікток-армія воєнного злочинця з Чечні та маріонетки фашиста володимира путіна рамзана кадирова зняла чергове відео своєї уявної боротьби. Цього разу кадирівці невдало змагалися з мопедом. Один з воїнів вирішив освоїти чудо техніки, проте у нього виникли проблеми з гальмуванням.

Нагадаємо, вчора тікток-армія кадирова продемонструвала відео «масштабної битви» з порожнім будинком. На відеоролику виразно чути, як оператор кричить «Давай, давай, починаємо, знімаю», а кадирівці, подивившись у камеру, починають завзято бігати і стріляти по зруйнованій будівлі.

Джерело: Ракурс


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