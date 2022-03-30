Берлин готов предоставить гарантии безопасности для Украины – какие условия

Берлин готов предоставить гарантии безопасности для Украины — какие условияhttps://racurs.ua/n169051-berlin-gotov-predostavit-garantii-bezopasnosti-dlya-ukrainy-kakie-usloviya.htmlРакурс
Німеччина в цілому готова стати гарантом безпеки України, але за наявності мирної угоди між сторонами війни.
Про це сказав на брифінгу в середу речник федерального уряду ФРН Штеффен Гебештрайт (Steffen Hebestreit), передає «Укрінформ».
Президент України Володимир Зеленський під час кількох телефонних розмов з канцлером Олафом Шольцем запитував, чи готова Німеччина стати для неї одним з гарантів міжнародної безпеки, на що канцлер просигналізував про загальну готовність, — сказав Гебештрайт.
Утім, додав він, говорити про якісь конкретні зобов’язання ще зарано, оскільки передумовою є укладання мирної угоди між Україною та рф, а також потрібно розуміння, як могла б виглядати така угода та як саме будуть визначені гарантії безпеки.
Речник також повторив, що позиція Берліна щодо того, що ФРН не стане безпосереднім «учасником цієї війни», не змінилась.
Мета має полягати в тому, щоб Україна відчувала себе в безпеці від того, що на неї знову не нападе Росія, — підкреслив представник німецького уряду.
Джерело: «Укрінформ»