Берлін готовий надати гарантії безпеки для України – які умови

https://racurs.ua/ua/n169051-berlin-gotovyy-nadaty-garantiyi-bezpeky-dlya-ukrayiny-yaki-umovy.html

Ракурс

Німеччина в цілому готова стати гарантом безпеки України, але за наявності мирної угоди між сторонами війни.

Про це сказав на брифінгу в середу речник федерального уряду ФРН Штеффен Гебештрайт (Steffen Hebestreit), передає «Укрінформ».

Президент України Володимир Зеленський під час кількох телефонних розмов з канцлером Олафом Шольцем запитував, чи готова Німеччина стати для неї одним з гарантів міжнародної безпеки, на що канцлер просигналізував про загальну готовність, — сказав Гебештрайт.

Утім, додав він, говорити про якісь конкретні зобов’язання ще зарано, оскільки передумовою є укладання мирної угоди між Україною та рф, а також потрібно розуміння, як могла б виглядати така угода та як саме будуть визначені гарантії безпеки.

Речник також повторив, що позиція Берліна щодо того, що ФРН не стане безпосереднім «учасником цієї війни», не змінилась.

.

Мета має полягати в тому, щоб Україна відчувала себе в безпеці від того, що на неї знову не нападе Росія, — підкреслив представник німецького уряду.

Джерело: «Укрінформ»