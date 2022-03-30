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Ракурс
Берлін готовий надати гарантії безпеки для України – які умови

Берлін готовий надати гарантії безпеки для України — які умови

30 бер 2022, 18:16
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Німеччина в цілому готова стати гарантом безпеки України, але за наявності мирної угоди між сторонами війни.

Про це сказав на брифінгу в середу речник федерального уряду ФРН Штеффен Гебештрайт (Steffen Hebestreit), передає «Укрінформ».

Президент України Володимир Зеленський під час кількох телефонних розмов з канцлером Олафом Шольцем запитував, чи готова Німеччина стати для неї одним з гарантів міжнародної безпеки, на що канцлер просигналізував про загальну готовність, — сказав Гебештрайт.

Утім, додав він, говорити про якісь конкретні зобов’язання ще зарано, оскільки передумовою є укладання мирної угоди між Україною та рф, а також потрібно розуміння, як могла б виглядати така угода та як саме будуть визначені гарантії безпеки.

Речник також повторив, що позиція Берліна щодо того, що ФРН не стане безпосереднім «учасником цієї війни», не змінилась.



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Мета має полягати в тому, щоб Україна відчувала себе в безпеці від того, що на неї знову не нападе Росія, — підкреслив представник німецького уряду.

Джерело: «Укрінформ»

Джерело: Ракурс


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