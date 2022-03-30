З’явився список імен спецназівців рф, які воюють проти України

https://racurs.ua/ua/n169050-z-yavyvsya-spysok-imen-specnazivciv-rf-yaki-vouut-proty-ukrayiny.html

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Головне управління розвідки України здобуло новий список військовослужбовців рф, що скоюють воєнні злочини проти народу України.

Йдеться про центр застосування розвідувальних підрозділів та підрозділів спеціального призначення управління розвідки. Про це повідомляє ГУР МО України.

Зазначається, що ця військова частина базується у Республіці Дагестан. Окрім імен, розвідники оприлюднили посади, водійські посвідчення, фото та дати народження окупантів.

Гарантуємо, що ніякий «центр» вас не підготує до гніву, який на вас чекає не тільки від нашого підрозділу, а й від усього народу України! — зазначили в повідомленні.

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Повний перелік можна побачити в документі ГУР.