Окупанти могли відмовитись їхати воювати в Україну – з'явилися докази

https://racurs.ua/ua/n169049-okupanty-mogly-vidmovytys-yihaty-vouvaty-v-ukrayinu-z-yavylysya-dokazy.html

Ракурс

Война в Украине с российскими оккупантами продолжается. Российские военнопленные лгут, когда говорят, что они не знали, что едут на войну.

Также оккупанты говорят неправду, что им нельзя было отказаться от убийства украинцев. Фотодоказательствами поделился журналист Юрий Бутусов на своей странице в Facebook.

Трофейные документы из захваченного штаба БТГр 59-го российского полка в селе Малая Рогань показали, что в части оказалось четверо военнослужащих, которые отказались ехать убивать украинцев. А значит, остальные знали, и могли отказаться, но поехали добровольно.

Командир взвода 59-го полка лейтенант Евгений Бабанин, сержант Николай Анисимов, рядовой Бахтиер Эшбаев и старшина Михаил Кутузов 18 февраля отказались ехать на войну в Украину, согласно документам штаба полка.

Полк зашел в Украину в составе двух батальонных тактических групп, весь поименный список личного состава захвачен воинами 92-й механизированной бригады в ходе разгрома российских войск под Малой Роганью.

Любопытно, что до 50% личного состава составляли срочники. Однако 12 марта после больших потерь срочников, и пресс-конференции, где пленные российские срочники опровергли вранье Путина от отсутствии срочников в Украине, срочников из 59-го полка отправили в РФ. Списки личного состава, связь, офицеры — все это в руках украинских военных в полном объеме, — пишет журналист.

Украинские военные захватили в плен начальника артиллерии 59-го полка и начальника связи полка, а также еще несколько десятков военнослужащих. Батальонная тактическая группа полка полностью разгромлена под Харьковом, остатки выведены в РФ на переформирование.

Все российские военные могли отказаться от участия в нападении на Украину, все, кого мы берем в плен ехали нас убивать добровольно, — резюмировал Бутусов.

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