путин перестал доверять минобороны рф – американская разведка

https://racurs.ua/n169053-putin-perestal-doveryat-minoborony-rf-amerikanskaya-razvedka.html

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Війна росії проти України триває вже понад місяць. Російський диктатор володимир путін спілкується з міністерством оборони рф, але воно не говорить правду про «успіхи» рашистів в Україні.

Між путіним і фашистським відомством існує постійна напруга, пише NBC News з посиланням на розсекречені розвідувальні дані США.

Ми вважаємо, що радники дезінформують Путіна про те, наскільки погано працюють російські військові та як російську економіку калічать санкції, тому що вони занадто бояться сказати йому правду, — розповів чиновник з адміністрації Байдена.

Проте він не надав доказів цих заяв, посилаючись на необхідність захисту джерел. Як приклад, посадовець навів те, що Путін не знав про те, що російські військові використовували та втратили військовослужбовців строкової служби в Україні, заявивши, що це свідчить про «явний збій у потоці точної інформації до російського президента».

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У нас є інформація, що Путін відчув, що введений російськими військовими в оману. Зараз між ними існує стійка напруга через недовіру Путіна до керівництва міноборони, — додав чиновник.

Джерело: NBC News