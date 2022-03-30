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Ракурс
Российский танк испугался «Джавелина» – защитники показали фото

Российский танк испугался «Джавелина» — защитники показали фото

30 мар 2022, 18:37
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Війна в Україні з рашистами триває, Збройні сили вправно знищують ворога. Новими радісними фото поділилася 128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада.

У руzzкого танка після зустрічі зі 128 бригадою від надлишку почуттів знесло башту, — написали на сторінці бригади у Facebook.

Від ракетного удару з переносного протитанкового комплексу Javelin не врятував ні активний захист, ні так званий «мангал» (наварені зверху ґрати).

Після ураження ракетою в танку здетонував боєкомплект, внаслідок чого його башту зірвало. Екіпаж (троє ворогів) знищений без можливості ідентифікації. З боку 128 бригади поранених чи загиблих немає.

Сама наявність у ЗСУ сучасних переносних протитанкових ракетних комплексів Javelin чи NLAW викликає в росіян паніку. У разі влучення ракети в танк, БТР, БМП чи іншу броньовану техніку в екіпажу й десанту немає жодних шансів вижити, — зазначили в повідомленні.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, станом на ранок 30 березня втрати ворога складають:

  • 17 тис. 300 воєнних злочинців;

  • 605 танків;

  • 1 тис. 723 ББМ;

  • 305 артилерійських систем;

  • 96 РСЗВ,

  • 54 ППО,

  • 1 тис. 184 одиниць автотехніки;

  • 75 цистерн з ПММ,

  • 21 одиниця спецтехніки,

  • 7 кораблів/катерів,

  • 81 БПЛА,

  • 131 літак,



    .

  • 131 гелікоптер.

Також ЗСУ знищили чотири пускові установки оперативно-тактичних ракетних комплексів.

Источник: Ракурс


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