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Російський танк злякався «Джавеліна» – захисники показали фото
Російський танк злякався «Джавеліна» — захисники показали фотоhttps://racurs.ua/ua/n169052-rosiyskyy-tank-zlyakavsya-djavelina-zahysnyky-pokazaly-foto.htmlРакурс
Війна в Україні з рашистами триває, Збройні сили вправно знищують ворога. Новими радісними фото поділилася 128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада.
У руzzкого танка після зустрічі зі 128 бригадою від надлишку почуттів знесло башту, — написали на сторінці бригади у Facebook.
Від ракетного удару з переносного протитанкового комплексу Javelin не врятував ні активний захист, ні так званий «мангал» (наварені зверху ґрати).
Після ураження ракетою в танку здетонував боєкомплект, внаслідок чого його башту зірвало. Екіпаж (троє ворогів) знищений без можливості ідентифікації. З боку 128 бригади поранених чи загиблих немає.
Сама наявність у ЗСУ сучасних переносних протитанкових ракетних комплексів Javelin чи NLAW викликає в росіян паніку. У разі влучення ракети в танк, БТР, БМП чи іншу броньовану техніку в екіпажу й десанту немає жодних шансів вижити, — зазначили в повідомленні.
Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, станом на ранок 30 березня втрати ворога складають:
17 тис. 300 воєнних злочинців;
605 танків;
1 тис. 723 ББМ;
305 артилерійських систем;
96 РСЗВ,
54 ППО,
1 тис. 184 одиниць автотехніки;
75 цистерн з ПММ,
21 одиниця спецтехніки,
7 кораблів/катерів,
81 БПЛА,
131 літак,.
131 гелікоптер.
Також ЗСУ знищили чотири пускові установки оперативно-тактичних ракетних комплексів.