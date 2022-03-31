Генштаб ВСУ сообщил новости с фронта на 36 день войны. Фото: Генштаб

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Українська армія та сили оборони 36-ту добу ведуть героїну оборону нашої держави.

Угруповання сил оборони продовжує ведення оборонної операції на Східному, Південно-Східному та Північно-Східному напрямках. На всіх напрямках противник успішно стримується бійцями Збройних сил України, на окремих — наші війська здійснюють успішні контратаки. Про це 31 березня повідомив Генеральний штаб ЗСУ у Facebook.

Угруповання сил ООС на Донецькому та Луганському напрямках за добу відбили п’ять ворожих атак. Захисники України знищили 10 танків, 18 одиниць броньованої та 13 одиниць автомобільної техніки, 15 артилерійських систем. Також ворог зазнав втрат і в живій силі.

Зазначається, що на залишених ворогом територіях Київської області фіксуються нерідкі випадки мінування території і будівель місцевих жителів. А на тимчасово захоплених територіях агресор розглядає питання формування окупаційної влади — в росії вже набирають силовиків, прокурорів та суддів, яких направлять в Україну. А на захопленій Херсонщині для пропаганди залучають співробітників фсб та російського генштабу.

Самі ж окупанти перебувають вкрай деморалізовані, а задіяні у вторгненні підрозділи відмовляються воювати.

За наявною інформацією, у підрозділах 60-ї окремої мотострілецької бригади 5-ї загальновійськової армії Східного військового округу, у зв’язку з невиконанням наказу щодо ведення бойових дій, від посад усунуто двох командирів взводів. Для проведення роз’яснювальної роботи, до району виконання бойових завдань БТГр частини в Ясинівці Донецької області, заплановано прибуття заступника командира бригади з воєнно-політичної роботи, — розповіли в Генштабі.

А в з'єднаннях та частинах Балтійського флоту, зокрема, 79-й окремій мотострілецькій бригаді 11-го армійського корпусу, відзначаються численні випадки відмови від подальшого проходження служби і небажання підписувати контракти військовослужбовцями строкової служби.

Повітряні сили ЗСУ 30 березня уразили сім повітряних цілей — чотири літаки, БПЛА та дві крилаті ракети. Авіація України продовжує завдавати ракетно-бомбових ударів по місцях скупчення техніки і живої сили російських окупантів.

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Нагадаємо, окупанти стали мінувати територію України мінами ПОМ-3 «Медальйон». Випадки використання мін із сейсмічним датчиком мети зафіксовані у Харківській області.